Sanità pubblica e lavoro in cima alle priorità: il Pd Roma presenta l’identikit della sua base a Villa Lazzaroni

Rilancio della sanità pubblica, tutele sul lavoro, difesa dei diritti civili e un drastico potenziamento del welfare locale.

Sono queste le coordinate politiche tracciate dalla base del Partito Democratico di Roma, emerse dal primo report ufficiale del neonato Centro studi e ricerche del Pd capitolino.

Lo studio, presentato nella cornice di Villa Lazzaroni (Appio-Latino) nel corso dell’edizione della Festa dell’Unità, rappresenta la prima radiografia scientifica della comunità democratica romana.

L’organismo di ricerca, diretto da Caterina Rijllo, nasce con l’ambizione di fungere da ponte tra la politica territoriale e l’alta formazione scientifica, potendo contare su collaborazioni di rilievo internazionale con l’Università Sapienza di Roma, la European Bank for Reconstruction and Development (Ebrd) e l’Imperial College London.

Le priorità programmatiche della comunità dem

Il report ha preso in esame 625 questionari qualitativi compilati capillarmente dagli iscritti dei circoli romani. L’obiettivo era mappare le urgenze sociali avvertite come prioritarie rispetto all’azione amministrativa e nazionale.

Sanità al primo posto: La difesa e il rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) contro le liste d’attesa e la carenza di medici restano la preoccupazione regina della base.

Qualità del Lavoro: Forte richiesta di politiche contro il precariato urbano, il lavoro povero e per la sicurezza nei cantieri.

Welfare e Istruzione: Interventi massicci sulla protezione sociale dei ceti più deboli e sul sistema scolastico pubblico.

Nuovi Diritti: La tutela dei diritti civili viene identificata non come tema accessorio, ma come pilastro fondante dell’identità del partito.

L’identikit politico: le richieste alla classe dirigente

I dati raccolti mettono in luce anche una profonda domanda di cambiamento interno, focalizzata sulle modalità di gestione del potere e sul ricambio generazionale.

Dal dato alla formazione: il cronoprogramma del Centro Studi

L’attività dell’ufficio studi non si esaurirà con la pubblicazione di questa prima indagine statistica. La struttura è stata pensata come un vero e proprio laboratorio formativo permanente articolato in tre fasi distinte.

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