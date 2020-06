Sartore: “Al via i lavori per caserma dei carabinieri nell’ex Forlanini”

“Oggi abbiamo visitato i cantieri del padiglione 17 del Complesso ex Forlanini che verrà assegnato, attraverso un contratto di locazione, al Comando dei Carabinieri per la nuova sede della Caserma di Monteverde”.

Lo comunica in una nota l’Assessore regionale al Bilancio e Patrimonio, Alessandra Sartore.

“I lavori sono cominciati il 25 maggio e contiamo di concluderli entro la primavera del 2021. Si tratta di interventi di riqualificazione architettonica e impiantistica, per un totale di oltre 2 milioni di euro, che consentiranno di rendere la palazzina utilizzabile in piena sicurezza dal Comando dei Carabinieri e tutelando il bene dal punto di vista storico e architettonico. Aprire un cantiere – ha sottolineato l’Assessore Sartore – è sempre un’ottima notizia, ma ancora di più, nel momento che stiamo vivendo andando incontro alla Fase 3 dell’emergenza Covid, è un segnale di ripartenza importante. Siamo doppiamente soddisfatti per la destinazione d’uso, perché creiamo un presidio di legalità che contribuisce sia alla salvaguardia dell’intero complesso immobiliare, sia alla riqualificazione dell’area urbana circostante e quindi al miglioramento della sicurezza in questo quadrante della città”.