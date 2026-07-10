Sciame di controlli a Ostia: 6 arresti e raffica di querele tra i parchi e il mare

Un setaccio a maglie strettissime sul litorale romano per frenare la microcriminalità estiva, i furti d’auto e il mercato dello spaccio all’aperto.

I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno fatto scattare un servizio straordinario di controllo del territorio che ha impegnato decine di pattuglie tra le strade di Ostia Ponente, l’entroterra del X Municipio e i grandi nodi commerciali vicini.

L’operazione, eseguita sulla base delle linee strategiche tracciate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e concordate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha portato a un bilancio pesante: 6 arresti in flagranza, 8 denunce a piede libero, 231 persone identificate (di cui ben 73 vecchie conoscenze degli archivi giudiziari) e ben 17 assuntori di droga segnalati alla Prefettura.

L’attenzione dei militari si è concentrata soprattutto sulle aree verdi e sulle piazze di ritrovo dei giovani, spesso trasformate in mercatini della droga a cielo aperto.

Caccia ai pusher nei parchi: nei guai un 18enne e un 19enne

I primi a cadere nella rete dell’Arma sono stati due giovanissimi spacciatori intercettati nel cuore delle piazze di spaccio lidensi:

Il fuggitivo di via Romagnoni: All’interno del parco pubblico “Dei Germogli”, un ragazzo italiano di 18 anni ha tentato di scappare a piedi non appena ha visto i lampeggianti dei Carabinieri. Bloccato dopo un breve inseguimento, nelle tasche nascondeva 17 dosi di hashish (circa 73 grammi), 180 euro in contanti e i classici “pizzini” con la rendicontazione dei clienti. In casa sua è stato poi trovato il coltello usato per tagliare i panetti.

Il controllo notturno: In piazza Lorenzo Gasparri, i militari hanno bloccato un 19enne egiziano che si aggirava con fare sospetto nel cuore della notte. Addosso aveva 13 dosi di cocaina, 7 di crack e un portafoglio gonfio con 525 euro in banconote di piccolo taglio.

Sempre sul fronte stupefacenti, un uomo di 62 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato con 7 involucri di crack durante un posto di blocco stradale, mentre un 34enne nigeriano è stato denunciato dopo che i carabinieri, intervenuti nel suo appartamento per sedare una violenta lite domestica, hanno scoperto tre rigogliosi arbusti di piante di marijuana coltivati in casa.

Assalto alle auto dei bagnanti: presi i ladri a piazza Sirio

Il piano di controllo ha inferto un duro colpo anche alla piaga dei furti sui veicoli in sosta, un fenomeno che si impenna drammaticamente nei mesi estivi in prossimità delle spiagge.

Nel parcheggio di piazza Sirio, proprio a due passi da uno stabilimento balneare, i Carabinieri hanno bloccato e ammanettato due pregiudicati di 31 e 34 anni.

I due erano stati segnalati al 112 da un passante un istante dopo aver frantumato il finestrino di una macchina per saccheggiare borse e oggetti di valore lasciati sui sedili.

Poco lontano, vicino al centro commerciale Parco Leonardo di Fiumicino, due senzatetto di 20 e 21 anni sono stati denunciati perché trovati a bordo di un’auto pieni di valigie e bagagli rubati poco prima con la stessa tecnica del “muretto”.

Stangata al codice della strada: 17mila euro di verbali

Durante i posti di controllo lungo le principali arterie che collegano la Capitale al mare, i militari hanno esaminato 106 veicoli.

Tre automobilisti sono stati denunciati per porto d’armi atte ad offendere poiché giravano con coltelli di genere proibito nel portaoggetti, mentre due persone sono state beccate al volante senza aver mai conseguito la patente.

Il bilancio stradale si è chiuso con 30 pesanti sanzioni al Codice della Strada, per un ammontare complessivo di 17.234 euro di multe.

A Regina Coeli, infine, è finito un cittadino romeno di 48 anni, sul quale pendeva un ordine di carcerazione della Procura capitolina.

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