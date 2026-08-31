Scippo in strada a Tor Bella Monaca: sessantenne affronta lo scippatore, i passanti gli sbarrano la fuga e i carabinieri lo arrestano

Un pomeriggio di paura trasformato in una lezione di senso civico e prontezza operativa nel cuore di Tor Bella Monaca.

Un tentativo di scippo ai danni di una passante si è concluso con l’arresto dell’aggressore in flagranza, grazie al muro umano alzato dai cittadini e al tempestivo blitz dei Carabinieri della Stazione locale.

L’episodio si è consumato intorno alle ore 15, nella giornata di ieri, domenica 15 agosto, lungo via Remigio Sabbadini. Una donna di 60 anni stava passeggiando lungo il marciapiede ed era intenta a conversare al cellulare quando è stata puntata alle spalle: un uomo le si è avvicinato con passo rapido e, con un blitz violento e improvviso, le ha strappato il telefono dalle mani, dandosi poi a una fuga disperata a piedi verso i lotti vicini.

La reazione dei residenti e il blocco in corsa

Le urla disperate della vittima hanno spezzato la quiete del primo pomeriggio, allertando immediatamente diverse persone presenti in strada.

Piuttosto che girarsi dall’altra parte, alcuni passanti hanno inseguito e affrontato il fuggitivo, sbarrandogli la strada e rallentandone la corsa nei momenti più concitati.

Nel medesimo istante, la centrale operativa ha raccolto la segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112, inviando sul posto una gazzella dell’Arma già impegnata nei quotidiani controlli ad alto impatto nel quartiere.

Il fermo e la restituzione della refurtiva

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca sono piombati in via Sabbadini bloccando definitivamente l’uomo prima che potesse far sparire le sue tracce:

L’arrestato: si tratta di un 36enne di origine nigeriana, senza fissa dimora e con precedenti specifici alle spalle, indiziato del reato di furto con strappo.

Refurtiva al sicuro: lo smartphone sottratto è stato recuperato integro e consegnato sul posto alla sessantenne. La donna, pur visibilmente provata e scossa per l’aggressione subita, non ha riportato lesioni fisiche.

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