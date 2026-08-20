Scomparso da Testaccio, ritrovato senza vita nel Tevere: morto Roberto D’Ambrosio

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Roberto D’Ambrosio, il cinquantquattrenne inghiottito dal nulla lo scorso 18 agosto nella zona di Testaccio.

Il corpo privo di vita dell’uomo è stato individuato e recuperato nel pomeriggio di ieri dalle acque del Tevere, all’altezza di ponte Sublicio, a ridosso dello storico quartiere di Porta Portese.

La chiamata d’emergenza al 112 è partita da un passante che ha notato la figura incastrata tra la fitta vegetazione e le sterpaglie che affiancano la sponda del fiume.

In pochi minuti la macchina dei soccorsi si è attivata sul posto con l’arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco, fondamentali per le complesse operazioni di recupero del cadavere, e delle gazzelle dell’Arma dei Carabinieri.

I rilievi e le indagini dell’Arma

L’identificazione formale della salma è arrivata a stretto giro grazie al riscontro con la denuncia di scomparsa formalizzata dai parenti appena 24 ore prima.

Sulle sponde del fiume sono intervenuti i militari della Stazione Roma Aventino unitamente agli specialisti del Nucleo Investigativo di Roma, che hanno svolto i rilievi tecnico-scientifici per repertare ogni elemento utile a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Inchiesta e ipotesi al vaglio

Il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica ha disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’esame autoptico, che verrà svolto nelle prossime ore presso l’istituto di medicina legale.

I risultati della perizia medico-legale serviranno a chiarire le esatte cause della morte e a stabilire l’orario del decesso.

Gli inquirenti non escludono alcuna pista investigativa, compresa quella di un gesto volontario.

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