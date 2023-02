Segnalini: “Restyling Fontana Labaro da simbolo di incuria a immagine di bellezza”

Approvato il progetto di fattibilità per la riqualificazione della Fontana monumentale di Labaro nel Municipio XV di Roma. La Giunta capitolina ha stanziato 300mila euro, sul Piano degli investimenti 23-25, per il ripristino delle condizioni di decoro e della funzionalità dell’opera.

“Trasformiamo un simbolo di incuria in un’immagine di bellezza e di rispetto – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini –. Il recupero della Fontana monumentale è una buona notizia non solo dal punto di vista del decoro, ma anche da quello dell’aggregazione sociale. Con il Presidente del Municipio XV Daniele Torquati abbiamo lavorato sodo per arrivare a questo risultato, anche per rispondere a un’esigenza che proveniva dai residenti stessi. L’area in cui si inserisce la fontana ricade in uno spazio urbano dove sono presenti un’area giochi, una biblioteca e un Centro civico che testimoniano la vivacità del territorio”.

La Fontana monumentale, vincitrice del primo premio Concorso a inviti per nove fontane monumentali a Roma (1990), è stata progettata dagli architetti Paolo Angeletti e Gaia Remiddi e ripropone in negativo il profilo della fontana di Sant’Andrea della Valle. Nel 1999 è stata donata da Acea alla periferia e nel corso degli anni è andata incontro a un lento deterioramento. Il nuovo progetto che sarà avviato quest’anno prevede il ripristino dell’impianto idrico, la pulizia della fontana e dell’area circostante.

“L’intervento approvato oggi – spiega Segnalini – si inserisce in un ampio quadro di riqualificazione che stiamo portando avanti da oltre un anno in tutti i Municipi di Roma. Con il Sindaco Gualtieri ci siamo dati obiettivi ambiziosi che ci hanno portato a riqualificare oltre 200 chilometri di viabilità principale, riaprire scuole chiuse da anni, come la Amato di Acilia e la Mazzacurati di Corviale, e inaugurare il Mercato di Bravetta atteso da decenni. Abbiamo in campo molti altri interventi per valorizzare al meglio la nostra città, per portare servizi dove mancano e ricondurre la città in un progetto unitario inclusivo di qualità”.