Sembra che il Municipio V voglia mettere in sicurezza gli incroci stradali

Leggendo l’ordine del giorno della 1ª seduta del Consiglio Municipale (https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Convoccons3ott.22.pdf) si legge di una Mozione per mettere in sicurezza gli attraversamenti stradali che insistono su via dei Ciclamini.

Visto che nello stesso non si nomina neppure la realizzazione della rotatoria du via F. Delpino, abortita durante la Giunta Palmieri nonostante progetti arrivati alla fase esecutiva con tanto di investimento iscritto a Bilancio di ben 150.000euro, spariti in chissà quale altra destinazione durante la Giunta Boccuzzi, siamo andati a vedere i pericoli che i proponenti della Mozione vorrebbero finalmente, a loro dire, eliminare.

Abbiamo percorsa tutta la strada dall’inizio alla fine in via Prenestina. La strada ha un diritto di precedenza con tutte le intersezioni, fatta eccezione per via dei Gelsi. La poca sicurezza che abbiamo notato ci è sembrata essere rappresentata unicamente dall’assenza di manutenzione alla segnaletica orizzontale, sia per quanto riguarda gli Stop che le strisce per gli attraversamenti pedonali.

Chissà, ci siamo chiesti: vuoi vedere che alla mozione durante il dibattito in aula saranno presentati emendamenti migliorativi, magari per proporre la sostituzione della segnaletica verticale con una luminosa ad intermittenza alimentata magari con pannellini solari? E perché no, potrebbe anche darsi. Mai dire mai.