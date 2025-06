Senza patente, ubriaco e in fuga: arrestato un pregiudicato a Parco Leonardo

Un inseguimento ad alta tensione si è concluso con un arresto nella tarda serata di lunedì 2 giugno nei pressi dello scalo ferroviario “Parco Leonardo” di Fiumicino. Gli agenti della Polizia Ferroviaria del Lazio hanno bloccato un uomo alla guida di un’auto di grossa cilindrata dopo una fuga lunga quasi 9 chilometri.

Tutto è iniziato quando l’uomo ha ignorato l’alt degli agenti impegnati nei controlli lungo linea e in prossimità di obiettivi sensibili. Ne è scaturito un inseguimento a folle velocità, terminato solo grazie alla determinazione delle forze dell’ordine.

Una volta fermato, il conducente ha opposto resistenza, aggredendo gli agenti e rifiutando di sottoporsi all’alcol test.

Il soggetto, un pregiudicato recentemente scarcerato con precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio, guidava senza patente e in evidente stato di alterazione psicofisica.

L’intervento della Polfer ha scongiurato conseguenze potenzialmente drammatiche per gli utenti della strada e del vicino nodo ferroviario.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, guida senza patente e in stato di ebbrezza. Ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

