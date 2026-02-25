Serata di ceramica e mosaico della Russia e dell’Italia 

Lunedì 2 marzo alle ore 18:00, Casa Russa a Roma vi invita a partecipare a un laboratorio di creazione del mosaico. La mastercalss sarà tenuta da Ulyana Medikova, direttrice dello storico laboratorio romano di mosaico «Studio Cassio».

Tutti gli interessati, indipendentemente dall’età, potranno apprendere le basi di questa arte e realizzare il proprio ornamento.

Ulyana è una delle protagoniste del film «In Ritmo dell’Eternità», la prima del quale avrà luogo subito dopo il laboratorio, alle ore 19:00.

Il documentario racconta il lavoro dei maestri contemporanei della ceramica e del mosaico in Russia e in Italia.

Gli spettatori potranno osservare il processo creativo dietro le porte chiuse delle botteghe, scoprire come le tradizioni secolari si integrano con le tecnologie moderne e intraprendere un viaggio attraverso epoche e Paesi insieme agli autori del film e agli artisti protagonisti: il ceramista russo Aleksey Kondrashev, Evgeniya Novikova e Pericle Moretti dall’Umbria, la maestra mosaicista Ulyana Medikova di Roma e Marco Bravura, originario di Ravenna, che da oltre vent’anni vive e lavora nella città russa di Tarusa, dove realizza installazioni contemporanee in mosaico per diverse capitali del mondo.

Le riprese si sono svolte nella regione di Kaluga, a Tarusa, Mosca, Roma, Firenze, Sanremo, Deruta e Bari.

Il film, in lingua russa con sottotitoli in italiano, sarà presentato dalla regista Ekaterina Pronko e dalla sceneggiatrice, produttrice e regista Elena Chernyak. La proiezione sarà accompagnata da una mostra fotografica dedicata al dietro le quinte delle riprese.

Il laboratorio e la proiezione del film proseguono una serie di iniziative dedicate all’attività dei maestri del mosaico e della ceramica nello spazio culturale russo-italiano: nel novembre 2023 Casa Russa a Roma ha organizzato la mostra «Nuove forme iconografiche», con bozzetti e mosaici realizzati per decorare la facciata della Chiesa ortodossa del Cristo Salvatore a Sanremo, nonché la mostra «Nel blu dipinto di blu: ceramica delle città gemellate Gžël’ e Deruta» nel febbraio 2025.

Tra le iniziative artistiche promosse appositamente per il film figura inoltre la creazione di un’icona monumentale in ceramica per la città di Bari, realizzata congiuntamente dagli artisti Aleksey Kondrashev e Ulyana Medikova.

L’immagine di San Nicola di Myra, uno dei santi più venerati sia in Russia sia in Italia, è stata donata nel maggio 2025 alla Chiesa Ortodossa di San Nicola (Bari), costruita su progetto del celebre architetto Aleksej Ščusev.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria tramite i link indicati.

Link per l’iscrizione al laboratorio di mosaico (2 marzo, ore 18:00):

https://forms.gle/7HDALSU62eGgLQZTA

Link per la registrazione alla prima del film «In ritmo di eternità» (2 marzo, ore 19:00):

https://forms.gle/dStP47FemWnQBobr7

Casa Russa a Roma – Piazza Benedetto Cairoli, 6

Si prega di esibire un documento di identità all’entrata.

