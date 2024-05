Sestio Menas, Segnalini: da domani mattina inizio attività per riempimento voragine

Inizieranno (S 4 Maggio), le operazioni necessarie per il riempimento della voragine in via Sestio Menas. I lavori prevedono il coinvolgimento di diversi soggetti, anche in virtù delle numerose interferenze presenti. Alla fine nella strada del quartiere Quadraro si è aperta una voragine a seguito della quale il Dipartimento dei Lavori pubblici di Roma Capitale si è reso subito disponibile a fornire supporto ai Municipi, per l’esecuzione di una campagna di indagini propedeutica agli interventi necessari alla messa in sicurezza delle aree interessate dalla voragine.

Via Sestio Menas è, infatti, una strada delle viabilità secondaria la cui manutenzione, anche nel caso della voragine oggetto dell’intervento, è di competenza municipale. pertanto, a seguito di una prima fase di indagine, stabilita la tipologia di lavoro da eseguire, è stato pianificato per il 4 maggio l’avvio dell’intervento finalizzato al riempimento che ha un costo complessivo di circa 200mila euro coperti completamente da fondi dipartimentali per il dissesto idrogeologico.

I lavori avranno la durata di circa un mese e saranno divisi in due fasi: nella prima saranno riempiti i fori utilizzati per i sondaggi effettuati sul lato della scuola; dopo circa 10 giorni verrà riempita la voragine principale. Successivamente alle operazioni portate avanti dal Dipartimento LlPp, Acea provvederà alla riparazione definitiva della fognatura, mentre ha già ripristinato la condotta dell’acqua che si è rotta nel pomeriggio del 2 maggio.

“Il Dipartimento dei Lavori pubblici in questo mese ha lavorato in silenzio e a testa bassa, soprattutto senza sosta per trovare la soluzione migliore e mettere in sicurezza la voragine” commenta l’Assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini. “Abbiamo infatti da subito iniziato con indagini approfondite per verificare l’esatta ampiezza della cavità e se nel sottosuolo sono presenti ulteriori gallerie.

Il primo passo – spiega Segnalini – è stato compiere un’indagine geofisica attraverso profili di tomografia elettrica, da cui abbiamo avuto contezza delle anomalie più importanti. In seguito, sono partite le indagini tramite sondaggi e videoispezione che ci hanno permesso di rilevare la presenza di una cavità naturale confinata. Avendo definito il quadro, anche a seguito della rottura della conduttura idrica, subito riparata da Acea, abbiamo deciso di procedere direttamente al riempimento della cavità.

Conclusa questa operazione, Acea provvederà alla riparazione del sistema fognario, infine, il Dipartimento LlPp ripristinerà la strada. Ringrazio i nostri tecnici per l’ottimo lavoro svolto, in tempi veramente veloci. Auspico – conclude l’Assessore – che i Municipi a seguito di questo eccellente lavoro del Dipartimento, continuino a essere parte attiva facendosi carico degli interventi di loro competenza”.

