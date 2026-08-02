Setaccio al Laurentino 38 e Metro Laurentina: elicotteri, parà e controlli a tappeto. 5 arresti e 5 denunce nel fortino dell’Eur
Identificate oltre 450 persone e controllati circa 400 veicoli. Dalla droga al riciclaggio di banconote false, fino alle catture dei latitanti di quartiere
Un dispositivo imponente per riaffermare la presenza dello Stato in uno dei nodi più sensibili della periferia sud capitolina.
Sirene spiegate, elicotteri in sorvolo a bassa quota e pattuglie a presidio di ogni via d’accesso: è scattato all’alba di ieri un capillare servizio di controllo del territorio coordinato dalla Compagnia Carabinieri Roma E.U.R., focalizzato sull’area del Laurentino 38 e sullo snodo d’interscambio della stazione metropolitana “Laurentina”.
Un’operazione ad alto impatto pianificata secondo le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e concordata in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per restituire vivibilità e sicurezza percepita ai residenti e alle migliaia di pendolari che ogni giorno attraversano il quadrante.
Per blindare la zona, l’Arma ha messo in campo una task force d’élite: accanto ai militari della linea territoriale hanno operato le squadre speciali dei paracadutisti del 1° Reggimento “Tuscania”, le gazzelle e i motociclisti del Nucleo Radiomobile, oltre alla copertura aerea fornita dall’Elicottero del Nucleo di Roma Urbe.
Il bilancio: quasi 500 identificati e stangata al Codice della Strada
L’attività di filtraggio ha portato a numeri imponenti: 457 le persone identificate (tra cui 229 cittadini stranieri) e 380 i veicoli passati al setaccio durante i posti di blocco. Sul fronte del contrasto all’inciviltà stradale, le sanzioni staccate hanno superato quota 8.200 euro.
Il bilancio finale dell’operazione conta 5 arresti in flagranza o su provvedimento, 5 denunce in stato di libertà e 4 consumatori segnalati alla Prefettura per detenzione di modiche quantità di stupefacente.
Il pusher diciottenne e lo spaccio a domicilio
Nella rete dei controlli antidroga sono caduti due pusher. I Carabinieri della Stazione Cecchignola hanno fatto scattare le manette ai polsi di un appena diciottenne romano: all’interno della sua abitazione i militari hanno scovato ben 410 grammi di hashish pronti per la distribuzione, un bilancino di precisione e 350 euro in contanti considerati il provento della vendita.
Negli stessi minuti, i militari della Stazione Roma E.U.R. hanno bloccato in flagrante un 49enne mentre cedeva una dose di cocaina a un cliente per strada.
La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare altri 4 grammi di polvere bianca e 5 grammi di fumo. Per entrambi il magistrato ha disposto gli arresti domiciliari.
Caccia ai ricercati: le porte di Regina Coeli
L’intensificazione dei controlli nell’area ha permesso di individuare e catturare diversi soggetti su cui pendevano ordinanze restrittive della libertà personale:
Violazione dei domiciliari: i Carabinieri di Garbatella hanno notificato una custodia cautelare in carcere a un 51enne che aveva sistematicamente ignorato le prescrizioni della detenzione in casa, trasferendolo a Regina Coeli.
Evasione: medesima destinazione per un 56enne rintracciato dalla Stazione di Villa Bonelli in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare per evasione.
Conto con la giustizia dal 2012: ammanettato infine un 46enne romano fermato in esecuzione di un ordine di carcerazione per un furto in abitazione risalente a quattordici anni fa: dovrà scontare una pena residua di 7 mesi di reclusione.
Meno di cento grammi per il minorenne, banconote false e borseggi alla Metro
Non meno articolato il quadro emerso dal presidio fisso nell’hub della Metro B “Laurentina”.
I Carabinieri hanno denunciato a piede libero cinque persone: un 17enne di origini marocchine trovato in possesso di quasi un etto di hashish (97 grammi); una donna romana e un 70enne sorpresi con banconote contraffatte da 50 euro pronte per essere messe in circolazione; un cittadino romeno pizzicato subito dopo aver sfilato il portafogli a una passeggera e infine un cittadino camerunense bloccato per atti contrari alla pubblica decenza lungo la via pubblica.
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