Settecamini: al Parco Guido Rossa inaugurata la nuova palestra a cielo aperto per il quartiere

Un altro tassello nella complessa geografia del riscatto delle periferie capitoline prova a prendere forma all’estremo est di Roma.

Nel quartiere di Settecamini ha preso ufficialmente il via – nella giornata di oggi sabato 12 settembre- la nuova vita del Parco Guido Rossa, arricchito da un’area fitness all’avanguardia pensata per consentire l’attività fisica all’aperto e a costo zero a residenti di ogni fascia d’età.

L’iniziativa, presentata come un punto di svolta nelle politiche d’intervento locale del Municipio IV, punta a trasformare un’area verde di quartiere in un punto d’aggregazione sociale permanente per giovani, famiglie e anziani.

Attrezzature sportive e aggregazione: il piano di recupero

L’intervento al Parco Guido Rossa non si limita alla semplice posa di macchinari per l’allenamento, ma si inserisce in una strategia più vasta di rigenerazione urbana:

Sport gratuito e inclusivo: Lo spazio è stato dotato di dispositivi moderni e accessibili liberamente a tutti i cittadini senza costi di iscrizione.

Socialità e vivibilità: L’infrastruttura intende stimolare il presidio positivo degli spazi pubblici, offrendo alle famiglie un’alternativa concreta al degrado e all’isolamento.

Umberti: “Recuperiamo il tempo perduto”

A sottolineare il valore politico e sociale dell’opera è stato il minisindaco del Municipio IV, Massimiliano Umberti, che ha rivendicato i progressi compiuti sul quadrante:

Il cambio di rotta: “Per un periodo troppo lungo Settecamini è rimasta bloccata nell’attesa di risposte mai arrivate. Oggi i risultati sono sotto gli occhi di tutti attraverso cantieri aperti, parchi riqualificati e nuovi servizi a disposizione della comunità”.

Qualità della vita: “Non si tratta soltanto di collocare qualche struttura in metallo nel verde, ma di investire risorse reali sulla vivibilità, sul decoro e sul senso di appartenenza dei nostri quartieri”, ha concluso il presidente municipale.

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