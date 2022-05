Sfide future per le professioni sanitarie e sociali. Un convegno della Asl Rm3 nella Giornata dell’Infermiere

Giovedì 12 maggio 2022, presso l’Aula Raffaello di via Casal Bernocchi, la ASL Roma 3, in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, organizza un Convegno sulle sfide future per le professioni sanitarie e sociali. I temi di riflessione verterenno sull’appropriatezza dei percorsi socio-assistenziali e integrazione ospedale-territorio.

Presenzieranno ai lavori del Convegno la Dott.ssa Francesca Milito, Direttore Generale ASL Roma 3 e la Dott.ssa Daniela Sgroi, Direttore Sanitario ASL Roma 3.

Nell’attuale contesto post-pandemico e nella logica della trasversalità e della intersettorialità che contraddistingue il PNRR – afferma la Dott.ssa Francesca Milito – le professioni sanitarie e sociali rappresentano l’opportunità per rispondere in modo appropriato alla domanda di salute sempre più complessa e diversificata dei cittadini sia a livello ospedaliero che territoriale. Fondamentale, dunque, parlare di assistenza e di organizzazione, al fine di fornire un idoneo modello operativo capace di trasformare e far evolvere il sistema ospedaliero e territoriale sotto una nuova luce e con una nuova logica, fondata sull’integrazione delle politiche sociosanitarie nei diversi settori”.

L’evento, promosso dal Dipartimento delle Professioni sanitarie e sociali della ASL Roma 3, vanta la presenza di relatori di assoluto rilievo, tutti dirigenti del dipartimento stesso. L’apertura dei lavori è prevista per le 8.30, con il saluto delle autorità.

Il programma del convegno Sfide future per le professioni sanitarie e sociali

8.30 – 9.00 Saluti delle autorità

Dott.ssa Francesca Milito

Dott.ssa Daniela Sgroi

9.00 – 9.30 Le professioni sanitarie e sociali nell’integrazione e nell’appropriatezza clinico-organizzativa con focus sulla professione infermieristica. Dott.ssa Alessia De Angelis

9.30 -10.00 Le professioni della riabilitazione: stato dell’arte e scenari futuri. Dott.ssa Loredana Gigli

10.00-10.30 Break

10.30-11.30 Le professioni dell’area tecnico-sanitaria e della prevenzione: attualità e possibili sviluppi. Dott. Vittorio Santarelli

11.30 -12.00 Integrazione ospedale-territorio per la riorganizzazione della rete assistenziale nell’area materno-infantile. Dott.ssa Rita Gentile

12.00 -12.30 Il servizio sociale a sostegno degli utenti fragili nell’interazione tra persona, servizi e territorio. Dott.ssa Marina Germano

12.30–13.00 Tavola rotonda

13.00 Saluti e chiusura dei lavori

r.v.