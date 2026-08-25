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Si dà fuoco alla pompa di benzina, paura sulla Prenestina: salvato dall’estintore di una commerciante. E’gravissimo

Un trentatreenne romano afferra l'erogatore, s'incendia a due passi dalle pompe e rischia la strage. L'intervento provvidenziale di una negoziante evita l'esplosione. L'uomo è in rianimazione al Sant'Eugenio

Marco Rollero - 25 Agosto 2026

Pochissimi secondi hanno separato un gesto di disperazione solitaria da un’esplosione a catena nel cuore di via Prenestina.

Nel primo pomeriggio, poco dopo le 13, il piazzale della stazione di servizio IP al civico 408 si è trasformato nella scena di un incubo: un trentatreenne romano si è posizionato a ridosso dei colonnini di erogazione, si è versato addosso la benzina appena spillata e, con uno scatto d’accendino, si è trasformato in una torcia umana.

Una sequenza drammatica consumata a un passo dai serbatoi sotterranei del carburante, dove il rischio di una deflagrazione a catena era altissimo.

A spezzare l’effetto domino di una potenziale strage non sono stati i soccorsi istituzionali – arrivati comunque a stretto giro – ma il riflesso d’istinto di una donna.

Il sangue freddo di una commerciante

Una dipendente di un’attività commerciale confinante ha notato il bagliore improvviso e il fumo denso alzarsi dal piazzale. Senza perdere un solo istante, la donna ha sganciato l’estintore a parete dal proprio negozio ed è schizzata fuori verso l’impianto.

Con lucidità e coraggio si è diretta verso il corpo avvolto dalle fiamme, puntando l’idrante a polvere e domando il rogo prima che l’incendio potesse intaccare le strutture dell’erogatore e far saltare in aria la stazione di servizio.

Lotta tra la vita e la morte al Sant’Eugenio

Quando gli operatori del 118 sono approdati sul posto con l’ambulanza, hanno trovato l’uomo a terra, devastato dalle lesioni. Il trentatreenne è stato stabilizzato sul posto e trasportato a sirene spiegate in codice rosso d’urgenza al centro ustioni dell’ospedale Sant’Eugenio.

I medici hanno emesso la prognosi riservata: l’uomo si trova ora in rianimazione, in condizioni estremamente critiche e in immediato pericolo di vita a causa dei danni provocati dal fuoco su quasi tutto il corpo.

L’area della stazione IP è stata recintata dai Vigili del Fuoco per effettuare le operazioni di bonifica e scongiurare qualsiasi presenza di vapori infiammabili residui.

Nel frattempo i Carabinieri della Compagnia Casilina e del Nucleo Radiomobile hanno avviato i rilievi di rito: nessuna pista o motivazione è al momento confermata.

I militari dell’Arma hanno già requisito i nastri delle telecamere di videosorveglianza dell’impianto per passare ai raggi X ogni singolo istante prima del gesto estremo.

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