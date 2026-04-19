Si torna a sparare nella Capitale: imprenditore gambizzato a Casal Lumbroso

La quiete di una zona residenziale trasformata in teatro di violenza. Venerdì sera, nel quartiere Casal Lumbroso, tre colpi di pistola hanno interrotto il silenzio poco prima delle 20, dando il via a un agguato che porta tutte le caratteristiche di un’azione studiata nei minimi dettagli.

Nel mirino un imprenditore romano di 51 anni, ferito alle gambe mentre rientrava nella sua abitazione. Un attacco rapido, preciso, che secondo gli investigatori non lascia spazio all’improvvisazione.

Un’azione preparata

La dinamica ricostruita dagli inquirenti parla di due uomini con il volto coperto, appostati all’interno della proprietà, nascosti tra la vegetazione del giardino. Attendevano la vittima, conoscendone orari e abitudini.

Quando l’uomo si è avvicinato all’ingresso, i sicari sono usciti allo scoperto e hanno sparato, mirando agli arti inferiori: un dettaglio che suggerisce un possibile “avvertimento”, più che un tentativo di omicidio. Subito dopo, la fuga su un’auto pronta poco distante, con il motore acceso.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Ferito ma cosciente, il 51enne è riuscito a rientrare in casa e a chiedere aiuto. Sul posto sono intervenute rapidamente le forze dell’ordine e i sanitari, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Ospedale San Camillo.

Le sue condizioni non sono gravi, ma le ferite riportate richiederanno cure e tempi di recupero non brevi.

Indagini a tutto campo

Resta ora da chiarire il movente. Davanti agli investigatori, l’imprenditore ha dichiarato di non aver riconosciuto gli aggressori e di non aver mai ricevuto minacce. Una versione che sarà verificata con attenzione.

Gli inquirenti stanno lavorando su più fronti: dall’analisi delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la fuga, al controllo dei contatti telefonici della vittima, fino agli accertamenti balistici sui bossoli recuperati.

Un quadro ancora aperto, che lascia emergere un interrogativo inquietante: chi ha voluto inviare quel messaggio armato, e soprattutto perché.

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