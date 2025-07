Smonta auto per hobby: evaso e con divieto di ritorno a Roma, finisce in manette

Aveva una vera e propria ossessione per i fari delle auto. Tanto forte da spingerlo a violare i domiciliari, ignorare il divieto di ritorno a Roma, e trasformare una via del quartiere Tor Carbone in un’officina improvvisata. Protagonista della vicenda un 39enne partenopeo, già noto alle forze dell’ordine, fermato ieri all’alba dalla Polizia di Stato.

Tutto è cominciato con una segnalazione al 112: un uomo armeggiava con insistenza su alcune auto in sosta in via Fontanellato. Quando gli agenti delle Volanti e del VIII Distretto sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti a una scena surreale: diverse vetture con carrozzeria danneggiata, finestrini rotti, fanali mancanti e deflettori smontati. Accanto, una Fiat 500 – risultata poi a noleggio – carica fino all’orlo di pezzi di ricambio di vario tipo, come un banco da lavoro su quattro ruote.

A tradire il ladro “specializzato” è stata proprio la sua passione: nel tentativo di darsi alla fuga, ha attivato a distanza l’accensione dell’auto, facendo lampeggiare le spie sul cruscotto. Un dettaglio che non è sfuggito ai poliziotti, che lo hanno immediatamente bloccato.

Addosso aveva un kit da meccanico professionista e oltre 1000 euro in contanti, dei quali non ha saputo spiegare la provenienza. Altri componenti rubati erano nascosti nel bagagliaio.

I primi accertamenti hanno già permesso di ricondurre parte dei pezzi smontati ad alcune auto parcheggiate in zona. Sono in corso ulteriori verifiche sulla provenienza del materiale recuperato.

L’uomo è stato arrestato per evasione e denunciato per furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi da scasso.

Il giudice, in sede di convalida, ha disposto un aggravamento della pena: per lui si aprono ora le porte del carcere, con una condanna aumentata di altri 10 mesi.

