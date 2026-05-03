Soccorre i feriti, viene travolto: tragedia all’alba sul Gra

Si è fermato per aiutare, ma quel gesto di solidarietà gli è costato la vita. All’alba di domenica 3 maggio, lungo il Grande Raccordo Anulare, un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato investito mentre prestava soccorso in seguito a un incidente stradale.

La tragedia si è consumata intorno alle 5.45, sulla carreggiata interna, all’altezza dell’uscita Tuscolana. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, tutto sarebbe iniziato con il ribaltamento di un’auto su cui viaggiavano tre persone, per cause ancora in fase di accertamento.

La scena non è passata inosservata. Due automobilisti, tra cui la vittima, hanno deciso di fermarsi per prestare aiuto e contattare i soccorsi. Ma mentre il 35enne era impegnato a intervenire, una terza vettura è sopraggiunta lungo la corsia e lo ha travolto. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

L’allarme è stato immediato, ma all’arrivo del personale del 118 non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. Illeso, invece, l’altro automobilista che si era fermato per prestare soccorso.

Le tre persone coinvolte nel primo incidente sono state trasportate in ospedale in codice giallo. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non destano particolare preoccupazione.

Sull’asfalto restano i segni di una sequenza drammatica avvenuta in pochi istanti. Gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuato i rilievi e disposto il sequestro dei veicoli coinvolti. Le indagini sono in corso per chiarire con precisione la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

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