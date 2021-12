Si è da poco concluso oggi, 10 dicembre 2021, un sopralluogo presso il Mercato Insieme di viale della Primavera e nel parcheggio inferiore accanto alla fermata MetroC Gardenie.

Presenti insieme al dinamico presidente dell’AGS Tonino Rosati, l’assessore ai LLPP Maura Lostia la quale ha preso un’infinità di appunti circa le problematiche da affrontare e di sua specifica competenza, così come del resto hanno fatto Marco Ricci assessore al Commercio e Antonio Liani Presidente della Commissione Commercio in sede fissa.

Al termine del sopralluogo abbiamo svolto una brevissima intervista da cui è emersa la ferma volontà di voltare pagina e andare verso il rilancio di una struttura in cui fino ad oggi sono state praticamente soffocate tutte le idee formulate e proposte dall’AGS, ad iniziare dagli ostacoli posti dalla precedente Giunta a guida pentastellata per lapartecipazione al bando regionale per un finanziamento fino a 200.000 euro da destinare alla messa in sicurezza, al risparmio energetico e tanto altro ancora.

Come sempre e da sempre AbitareA c’è, e, ovviamente seguiremo i lavori per il raggiungimento degli impegni assunti.