Sospensione di Schengen con la Spagna: scattano i controlli a campione a Fiumicino

È scattata la macchina dei controlli straordinari all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino a seguito della decisione del Governo italiano di sospendere temporaneamente l’accordo di Schengen per i collegamenti con la Spagna.

Le verifiche, avviate con lo sbarco dei primi aerei del mattino giunti da Barcellona e Madrid, sono gestite dagli agenti della Polizia di Frontiera.

Il dispositivo operativo – allestito già dalla serata di venerdì 31 luglio– prevede controlli documentali “selettivi e a campione” indirizzati prioritariamente verso i cittadini di Paesi terzi (extra-UE) in arrivo dal territorio spagnolo, con l’obiettivo di verificare il possesso dei requisiti e dei titoli di soggiorno idonei alla circolazione nell’area comunitaria.

Le verifiche vengono effettuate direttamente presso i gate di sbarco per ridurre al minimo i tempi di attesa ed evitare ingorghi all’interno dell’aerostazione:

Passeggeri extra-UE: sono i destinatari delle verifiche mirate per accertare la regolarità dei documenti d’ingresso in Italia. Soltanto in presenza di anomalie o incongruenze si procederà ad approfondimenti negli uffici di Polizia.

Partenze dall’Italia verso la Spagna: la misura ha carattere unilaterale per i flussi in ingresso; pertanto per chi si imbarca da Fiumicino verso gli scali spagnoli la procedura resta del tutto inalterata.

Durata del provvedimento: le restrizioni temporanee rimarranno in vigore per un mese a partire da oggi.

Durante l’attuale stagione estiva, lo scalo di Fiumicino gestisce una media di circa 55 voli giornalieri in arrivo dalla Spagna.

Per informare gli utenti ed evitare disagi, la società di gestione Aeroporti di Roma (ADR) ha attivato un avviso sui propri canali ufficiali e social:

“In applicazione delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti, sono stati temporaneamente reintrodotti controlli ‘a campione’ alle frontiere interne dell’Area Schengen per i passeggeri in arrivo in Italia con voli provenienti dalla Spagna. Si raccomanda di viaggiare con un documento di identità valido per l’espatrio; i voli operano regolarmente”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.