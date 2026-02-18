Spaccio in auto a Tor San Lorenzo: 26enne sorpreso con oltre mezzo chilo di hashish

Un’auto ferma a bordo strada, un via vai sospetto e la scoperta di un vero e proprio “negozio itinerante” di droga: è quanto hanno trovato ieri, 17 febbraio 2026, i Carabinieri della Compagnia di Anzio lungo la strada di Tor San Lorenzo.

Il protagonista è un 26enne del posto, sorpreso in flagranza mentre cedeva dosi di stupefacente a un passante. L’intervento tempestivo del Nucleo Operativo e Radiomobile ha impedito la fuga dell’uomo e permesso di identificare l’acquirente, poi segnalato alla Prefettura come assuntore.

Un vero “market” su quattro ruote

La perquisizione del veicolo ha rivelato un carico significativo: 578 grammi di hashish suddivisi in panetti, 10 grammi di marijuana, due coltelli ancora sporchi di droga e un bilancino di precisione.

Sotto sequestro anche 1.670 euro in contanti, ritenuti provento delle vendite già effettuate durante la giornata.

Secondo i Carabinieri, il 26enne aveva trasformato la propria auto in un punto di spaccio mobile, pronto a rifornire il mercato locale lungo il litorale romano.

L’arresto conferma l’efficacia dei controlli mirati sul territorio e il costante impegno delle forze dell’ordine per contrastare il traffico di stupefacenti nei comuni della costa.

L’uomo è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la droga e il denaro sono stati sequestrati come prova dei reati contestati.

