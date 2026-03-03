Spaccio sul lungomare di Tor San Lorenzo: cinquantasettenne in bici fermato con droga e 1.000 euro

Il lungomare di Tor San Lorenzo non è bastato a nascondere i movimenti sospetti di un insospettabile ciclista.

I Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato un uomo di 57 anni, residente a Pomezia, sorpreso con un consistente quantitativo di droga e contanti durante un normale servizio di pattugliamento.

Pensava forse di mimetizzarsi tra i ciclisti della zona, ma il suo nervosismo lo ha tradito.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di cambiare direzione non appena ha incrociato la pattuglia dei Carabinieri di Marina Tor San Lorenzo. Un gesto che ha fatto scattare immediatamente il controllo.

Il kit dello spaccio: dai pedali a casa

L’operazione si è sviluppata in due fasi, portando al sequestro di un piccolo “tesoretto” dell’illegalità:

Il controllo in strada: Durante la perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto le prime dosi di cocaina e una cifra considerevole, ben 1.000 euro in contanti, di cui il 57enne non ha saputo giustificare la provenienza.

Il blitz nell’abitazione: Estesa la perquisizione al domicilio di Pomezia, i Carabinieri hanno scoperto il vero deposito: 332 grammi di hashish e altri 12 grammi di cocaina.

Insieme allo stupefacente è stato sequestrato tutto l’occorrente per il business, tra cui bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Arresti domiciliari e rito direttissimo

Tutta la droga e il denaro sono stati sequestrati e sottratti al mercato locale. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a Pomezia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di comparire davanti al giudice per il rito direttissimo.

