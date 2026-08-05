Spin Time, il Campidoglio si muove su due fronti: offerta d’acquisto alla proprietà e piano d’emergenza per i fragili

Si è svolto questa mattina in Campidoglio un vertice decisivo tra i vertici dell’Amministrazione capitolina e una delegazione della comunità dello Spin Time, finalizzato a sciogliere i nodi dell’emergenza abitativa e sociale esplosa a seguito delle recenti vicende che hanno visto diverse persone rimanere all’esterno dello stabile di via Santa Croce in Gerusalemme.

Al tavolo negoziale sono scesi in campo le figure chiave della Giunta e della struttura di Palazzo Senatorio: gli assessori Tobia Zevi (Patrimonio e Politiche Abitative) e Barbara Funari (Politiche Sociali e Salute), il Vice Capo di Gabinetto con delega alla Protezione Civile Giuseppe Napolitano, il Direttore Generale di Roma Capitale Albino Ruberti e la Capo Segreteria del Sindaco Giulia Tempesta.

La proposta alla proprietà: stima del Demanio e accordo ponte

Durante il confronto, l’Amministrazione comunale ha ufficializzato la svolta procedurale intrapresa nei confronti della proprietà dell’immobile, confermando la trasmissione di una proposta formale avanzata nella giornata di ieri:

Acquisizione a valore di stima: Roma Capitale ha ratificato la propria disponibilità a rilevare la titolarità del palazzo sulla base della congruità finanziaria che verrà stabilita dall’Agenzia del Demanio o dall’Agenzia delle Entrate;

Accordo ponte per il rientro rapido: parallelamente alla trattativa per il riscatto dell’immobile, il Comune ha proposto la stipula di un’intesa transitoria per ottenere l’immediata disponibilità del plesso, consentendo il rientro in sicurezza delle famiglie e dei soggetti vulnerabili nel minor tempo possibile.

Soluzioni temporanee e imminente vertice in Prefettura

In attesa del riscontro dei proprietari, gli uffici capitolini e la Protezione Civile hanno attivato le procedure per individuare soluzioni alloggiative alternative alla strada, destinate prioritariamente a tutelare i nuclei familiari con minori e le persone con fragilità sanitarie o sociali.

Il passaggio definitivo della vertenza si terrà nei prossimi giorni presso i tavoli della Prefettura di Roma, dove è stato programmato un nuovo incontro istituzionale.

In tale sede la proprietà sarà chiamata a pronunziarsi in modo formale sulla proposta d’acquisto e sullo schema di accordo ponte formulati dal Campidoglio.

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