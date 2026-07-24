Stadio della Roma a Pietralata, c’è la firma sulla convenzione: «pronto entro il 2032, burocrazia dimezzata»

Un passaggio burocratico decisivo per sbloccare e accelerare la tabella di marcia del nuovo impianto sportivo nella Capitale.

È stata firmata la convenzione tra la Regione Lazio, il Commissario straordinario di Governo Massimo Sessa e Roma Capitale per la realizzazione dello Stadio della Roma nel quartiere Pietralata.

L’intesa istituzionale punta ad azzerare le sovrapposizioni amministrative e a snellire le procedure di autorizzazione urbanistica ed edilizia necessarie per l’avvio e la gestione dei cantieri nell’area dell’est romano.

Rocca: «Tempi dimezzati per consegnare l’opera nei tempi»

A confermare la sigla del protocollo è stato direttamente il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, rimarcando il valore strategico dell’opera non solo per la tifoseria giallorossa ma per il tessuto economico dell’intero territorio metropolitano:

«La convenzione firmata con il Commissario di Governo Massimo Sessa e Roma Capitale per lo Stadio della Roma a Pietralata permetterà alla Regione Lazio di dimezzare i tempi della burocrazia. L’obiettivo comune, infatti, è quello di consegnare lo stadio nella data stabilita del 2032.

Questo progetto rappresenta per Roma, e per tutto il Lazio, un’occasione importante di sviluppo, con opportunità di crescita in vari settori ed è strategico per il rilancio di un quadrante importante della Capitale. Contribuiremo alla realizzazione di un impianto moderno a beneficio non solo della Roma e dei suoi tifosi, ma dell’intera nazione». Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio

La corsa verso l’impianto e la rigenerazione di Pietralata

L’accordo firmato fissa come orizzonte temporale certo la data del 2032, consentendo al progetto di integrarsi con i Piani di riqualificazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto e viabilità previsti per il quadrante Pietralata-Tiburtina.

Con l’intesa siglata tra i tre livelli istituzionali, la macchina amministrativa entra ora nella fase operativa di coordinamento dei pareri tecnici per la chiusura definitiva delle conferenze dei servizi.

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