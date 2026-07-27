Stadio della Roma, al via la fase decisoria: manifestazione dei comitati contro il progetto

Un passaggio cruciale, atteso da mesi, che segna l’ingresso nella fase operativa per la costruzione del nuovo impianto sportivo della AS Roma nell’area di Pietralata.

Nella giornata di oggi prende ufficialmente il via la Conferenza dei Servizi decisoria sul Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), uno step fondamentale destinato a portare all’adozione del provvedimento autorizzativo unico comprensivo della relativa variante urbanistica.

Un tavolo ad altissimo valore politico e istituzionale: nella giornata odierna è infatti prevista una conferenza stampa congiunta a cui prenderanno parte il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Ministro per lo Sport Andrea Abodi e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Proprio davanti alla sede del Ministero delle Infrastrutture, in concomitanza con l’inizio dei lavori della Conferenza, si è svolto il presidio di protesta organizzato dal Comitato “Sì al Parco Sì all’Ospedale No allo Stadio”, sceso in piazza per contestare l’iter e illustrare le azioni giudiziarie ed economiche intraprese nei confronti dell’opera.

Esposto alla Corte dei Conti e ricorso al Consiglio di Stato

I rappresentanti del comitato civico hanno annunciato di aver formalizzato una doppia offensiva legale a tutela dell’area verde di Pietralata e della finanza pubblica:

L’esposto contabile: inviato una dettagliata segnalazione alla Corte dei Conti in cui vengono evidenziate presunte criticità economico-finanziarie.

Tra i punti contestati figurano la svalutazione del diritto di superficie, la tenuità del canone di concessione, la mancata stima dei servizi ecosistemici dell’area e l’utilizzo dello scomputo per opere pubbliche su cui l’amministrazione avrebbe già impegnato o speso risorse pubbliche;

L’azione amministrativa: l’avvenuto deposito di un ricorso al Consiglio di Stato incentrato sulla salvaguardia e sulla tutela dell’area boscata certificata situata all’interno del parco.

Inoltre, il gruppo ha depositato formali osservazioni tecniche all’interno della stessa procedura della Conferenza dei Servizi, ponendo l’accento sulle ripercussioni legate alla congestione del traffico, alla tutela della salute e alla vicinanza strategica con l’Ospedale Sandro Pertini.

La nota del Comitato “Sì al Parco Sì all’Ospedale No allo Stadio”

Attraverso una nota diffusa nel corso della manifestazione, il Comitato “Sì al Parco Sì all’Ospedale No allo Stadio” ha espresso forte preoccupazione sull’impostazione data al tavolo tecnico:

«Siamo qui oggi per dire con forza che questa procedura non può diventare una corsia preferenziale in deroga alla legalità e alla trasparenza, né tantomeno una passerella politica priva di confronto. Chiediamo a tutte le istituzioni coinvolte di esaminare con rigore e responsabilità i rilievi che abbiamo presentato, nell’esclusivo interesse della collettività e della tutela del nostro territorio.» Comitato “Sì al Parco Sì all’Ospedale No allo Stadio”

L’esito del tavolo decisorio di oggi rappresenterà il passaggio chiave per sbloccare i successivi passaggi burocratici, mentre resta alta l’attenzione della cittadinanza sui nodi legati alla mobilità e all’impatto ambientale sul quadrante nord-est della Capitale.

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