Stadio Roma a Pietralata: IV Municipio approva memoria e richiede più parcheggi e trasporti

Tra i vari progetti previsti sul territorio del IV Municipio quello che sicuramente fa più discutere i cittadini è lo stadio della Roma a Pietralata.

Per questo proseguiamo nel fornire la massima informazione in modo che i residenti possano farsi un’idea della validità o meno dell’opera e del suo impatto sui quartieri del Tiburtino.

La Giunta del Municipio Roma IV ha approvato all’unanimità la memoria di giunta sullo stadio della Roma: “Oggi (10 gennaio 2023) inizia la programmazione del futuro del IV Municipio. – comunica l’assessore all’Urbanistica del IV Municipio, Dino Bacchetti – Lo stadio in zona Pietralata rappresenta l’occasione per una compiuta ed auspicata cucitura e rigenerazione urbanistica del quadrante, un’opportunità unica per valorizzare le aree verdi, riqualificare la stazione metro Quintiliani, migliorare le condizioni di vita e di socializzazione dei cittadini. La giunta ha comunque espresso con fermezza la necessità di implementare il reperimento della dotazione parcheggi, di ottimizzare il sistema infrastrutturale stradale, con il potenziamento del sistema trasportistico integrato”.

“Da oggi – ha aggiunto Bacchetti – con le osservazioni ed i contributi resi sul progetto di fattibilità tecnico-economica, comincia una nuova pagina nella storia del Municipio IV, tornato dopo decenni di abbandono e colpevole decadenza al centro delle linee di sviluppo strategico di Roma Capitale grazie alla veemente iniziativa assunta dalla Giunta del sindaco Roberto Gualtieri. La nostra posizione rimane comunque a tutela degli interessi dei cittadini e del territorio del IV municipio”.

“Da oggi – concluso il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti – con la chiusura della conferenza preliminare, inizia il percorso politico-amministrativo che, auspico, culmini con la realizzazione dello stadio dell’A.S. Roma. Un investimento di 584 milioni di euro che potrà generare un notevole indotto economico mettendo in moto il moltiplicatore della ricchezza che consentirà la rinascita del Municipio, migliorando la vita dei suoi cittadini. Un forte plauso ed un sentito ringraziamento va al sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri che dimostra come si governi con i fatti senza effetti speciali e meri proclami, avanti tutta per il cambio di passo cittadino”.