Stangata ai “furbetti” delle corse a Fiumicino: blitz dei Carabinieri al Leonardo da Vinci, 11 sanzionati

Un giro di vite serrato contro il fenomeno dei trasporti abusivi e il procacciamento illecito di clienti nello scalo più importante d’Italia.

I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino hanno portato a termine un’ampia operazione di controllo all’interno dell’aeroporto intercontinentale “Leonardo da Vinci”, setacciando in modo particolare i terminal dedicati agli arrivi dei passeggeri.

Il bilancio del blitz parla di undici persone sanzionate e multe per migliaia di euro.

La caccia ai clienti nei terminal

L’attività di monitoraggio, pianificata ed eseguita sul campo dai militari della Stazione Fiumicino Aeroporto, è stata mirata a colpire sia l’esercizio totalmente abusivo del trasporto pubblico non di linea, sia le irregolarità commesse da operatori formalmente autorizzati.

I terminal degli arrivi, aree caratterizzate da un costante e massiccio flusso di turisti e viaggiatori spesso disorientati, si confermano i luoghi prediletti per l’adescamento.

Nel corso dei controlli, le forze dell’ordine hanno sorpreso e sanzionato undici persone colte in flagrante mentre tentavano di agganciare passeggeri appena sbarcati senza averne alcun titolo legale. Nel dettaglio, il dispositivo di controllo ha permesso di isolare:

4 autisti N.C.C. (Noleggio con Conducente) sorpresi a operare al di fuori delle rigide regole previste dalla normativa vigente per la categoria.

7 abusivi totali, ovvero soggetti completamente privi di qualsiasi licenza o autorizzazione amministrativa al trasporto di persone.

Daspo urbano e maxi-multe

Per contrastare l’immediata reiterazione dell’illecito e garantire il decoro e la sicurezza dello snodo aeroportuale, nei confronti di tutti gli undici trasgressori è scattata l’immediata notifica del Daspo urbano, con l’ordine di allontanamento tassativo dall’intera area aeroportuale per una durata di 48 ore.

Pesantissimo il bilancio economico dell’operazione. I Carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per un ammontare complessivo pari a 25.000 euro.

Il reparto operante dell’Arma ha provveduto a informare tempestivamente l’Autorità Amministrativa competente per l’adozione degli ulteriori provvedimenti di rito, che potrebbero includere il fermo amministrativo dei veicoli utilizzati per le corse fuorilegge.

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