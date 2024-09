Stazione Termini: rapporto sessuale in pubblico, arrestato un senza dimora

Una scena scioccante ha avuto luogo la scorsa notte nei pressi della stazione Termini di Roma. Poco dopo la mezzanotte tra giovedì e venerdì, un uomo e una donna sono stati sorpresi a consumare un rapporto sessuale in pubblico, davanti alla farmacia situata a pochi passi dall’uscita di via Marsala della principale stazione ferroviaria della Capitale.

L’incidente, avvenuto in stato di evidente abuso di alcol da parte della donna, ha attirato l’attenzione di un passante che, preoccupato per una possibile violenza sessuale, ha immediatamente chiamato i soldati dell’esercito italiano impegnati nell’operazione “Strade Sicure”.

Quando i Granatieri di Sardegna sono giunti sul posto, l’uomo, al vedere le forze dell’ordine, ha cercato di fuggire. Dopo un breve inseguimento, è stato bloccato e successivamente consegnato agli agenti della polizia ferroviaria di Termini.

Identificato come un cittadino straniero senza fissa dimora e irregolare sul territorio, l’uomo è stato condotto negli uffici della polizia ferroviaria per essere registrato e interrogato. La sua posizione è ora sotto esame da parte della magistratura.

Nel frattempo, la donna, anch’ella senza dimora e di nazionalità italiana, era in condizioni di confusione e stordimento a causa dell’abuso di alcol. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata in ospedale in codice rosa, un protocollo utilizzato per i casi di violenza sessuale.

Nonostante l’intervento, la donna non ha sporto denuncia contro l’uomo. Tuttavia, per entrambi i coinvolti, si potrebbe profilare una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, con la situazione che resta sotto la vigilanza delle autorità.

