Stefano Ricucci condannato a 6 anni per corruzione

Il Tribunale di Roma ha emesso una condanna di sei anni di carcere per Stefano Ricucci, noto imprenditore, e per gli altri due imputati coinvolti nella vicenda: l’ex consigliere di Stato Nicola Russo e l’imprenditore Liberato Lo Conte.

Tutti sono stati giudicati colpevoli di corruzione in atti giudiziari in relazione a un contenzioso tributario risalente al 2014.

La vicenda ruota attorno a presunti benefici che Russo avrebbe ricevuto, in cambio dell’adozione di una sentenza favorevole in appello, a vantaggio della società Magiste Real Estate Property, controllata da Ricucci.

La sentenza avrebbe ribaltato il giudizio di primo grado sfavorevole nella causa contro l’Agenzia delle Entrate. L’oggetto del contenzioso era un credito IVA da 8,8 milioni di euro che la società rivendicava nei confronti dello Stato.

L’accusa ha sostenuto che Russo, difeso dall’avvocato Giorgio Martellino, avrebbe abusato della sua posizione per influenzare l’esito del processo, ottenendo vantaggi in cambio del suo intervento.

Questa sentenza rappresenta un altro capitolo nelle vicende giudiziarie di Ricucci, già in passato al centro di scandali finanziari e legali.

