Sterpaglie in fiamme a Parco Leonardo: sgomberati asilo e maneggio

Pomeriggio di fuoco lungo via Portuense, dove un incendio ha fatto scattare l’allarme tra i residenti di Parco Leonardo. Le fiamme, partite da alcune sterpaglie nei pressi dell’asilo “Il Girotondo” e del vicino maneggio, hanno costretto all’evacuazione immediata di bambini, educatrici e animali.

Il fumo denso ha invaso tutta la zona commerciale ed è stato avvistato persino da Ostia. Sul posto sono intervenuti tempestivamente vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile.

Intanto, il Comune di Fiumicino segnala nuovi focolai accesi a Palidoro: “Evitate la zona di via Castel Campanile, massima attenzione”. L’estate è appena iniziata, ma l’emergenza incendi è già nel vivo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.