Studenti “sfrattati” dai reperti archeologici: il paradosso del liceo Levi Civita a Roma Est

Un liceo d’eccellenza che cresce, attira iscrizioni, ma rischia paradossalmente di non poter più accogliere i suoi ragazzi per mancanza di aule.

Accade nel quadrante est della Capitale, al liceo scientifico Tullio Levi Civita, dove da anni la quotidiana gestione della didattica deve fare i conti con un inquilino decisamente ingombrante.

Al quinto piano del complesso scolastico di via Aquilonia, infatti, non ci sono banchi o cattedre, bensì un gigantesco deposito di reperti archeologici.

Si tratta dei materiali storici emersi nel corso degli anni dai maxi-cantieri romani per la realizzazione della linea C della metropolitana e della ferrovia ad Alta Velocità.

Una sistemazione che doveva essere provvisoria e che invece va avanti da oltre due decenni.

Ora, però, la convivenza forzata è diventata insostenibile e il Consiglio del Municipio V ha approvato una risoluzione formale per chiedere la liberazione immediata degli spazi.

Il problema della carenza di spazi al Levi Civita (struttura condivisa con l’istituto Di Vittorio-Lattanzio) è esploso definitivamente all’inizio del 2026.

Fino a pochi mesi fa, l’eccedenza di studenti veniva tamponata grazie a una succursale ricavata all’interno dell’Istituto Comprensivo di viale Venezia Giulia.

Ma il precario equilibrio è crollato.

La succursale diventa inagibile

Gennaio 2026

Gravi problemi strutturali e impiantistici, esasperati da un lungo rimpallo di competenze sulla manutenzione, costringono le autorità a dichiarare inagibile la sede di viale Venezia Giulia.

Il rientro d’urgenza

Febbraio 2026

Quattro intere classi vengono trasferite di peso e senza preavviso nella sede centrale di via Aquilonia, ormai già satura.

I laboratori diventano aule

Oggi

Per fare spazio ai ragazzi, la presidenza è costretta a sacrificare i laboratori didattici e gli spazi comuni, trasformandoli in aule improvvisate tra le proteste delle famiglie.

Mentre i ragazzi stringono i denti nei laboratori adattati, il piano alto dell’edificio resta blindato e inaccessibile alla scuola. I faldoni della risoluzione municipale parlano chiaro: negli ultimi anni il volume dei reperti stipati è addirittura aumentato.

L’allarme sicurezza e le infiltrazioni: A far traboccare il vaso sono anche le preoccupazioni sulla tenuta dell’edificio. Un recente accesso agli atti ha rivelato che l’ultimo collaudo statico sui solai risale a cinque anni fa. Nel frattempo, però, la quantità di marmi e frammenti antichi è cresciuta.

A complicare il quadro ci si mettono le croniche infiltrazioni d’acqua: quando piove forte, l’umidità attraversa i locali del deposito archeologico e gocciola nei piani inferiori, proprio sopra le teste degli studenti.

La politica si muove: l’appello degli enti

La palla passa ora al presidente del parlamentino locale, Mauro Caliste, incaricato di aprire un tavolo di trattativa urgente con Città Metropolitana (proprietaria delle mura), Ministero della Cultura e Soprintendenza Speciale.

L’obiettivo è trovare una nuova casa idonea per la storia di Roma, restituendo il Levi Civita al suo ruolo naturale.

«Il voto della maggioranza è un segnale importante per il territorio», spiega Eva Vittoria Cammerino, consigliera di Roma Futura e prima firmataria dell’atto. «Questo liceo è cresciuto grazie alla qualità della sua offerta formativa. Studenti, famiglie e professori non chiedono miracoli, ma semplicemente spazi adeguati, dignitosi e soprattutto sicuri per poter fare scuola. Ci aspettiamo che gli enti preposti individuino una soluzione in tempi rapidi». La sfida burocratica è aperta: liberare la scuola per fare spazio al futuro, traslocando il passato altrove.