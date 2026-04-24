Sulla Roma-Civitavecchia con oltre 250gr di stupefacente: arrestato 23enne

Il tentativo di fuga non è bastato a evitare l’arresto. Un 23enne straniero è finito in manette dopo un controllo dei finanzieri del Gruppo di Civitavecchia, impegnati in un servizio straordinario di pattugliamento sulle principali arterie della zona.

L’attenzione dei militari è stata attirata da un’auto che, alla loro vista, ha effettuato manovre improvvise e sospette nel tentativo di allontanarsi. Il veicolo è stato però fermato poco dopo e sottoposto a controllo.

Durante la perquisizione, all’interno dell’abitacolo è stato rinvenuto uno zaino contenente un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti: circa 152 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish, già pronti per essere suddivisi in dosi e immessi sul mercato.

Per il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga, è scattato l’arresto. Su disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia, la misura è stata convalidata e l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Borgata Aurelia.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli rafforzati sul territorio, mirati a contrastare il traffico di stupefacenti lungo le direttrici di collegamento con il litorale.

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