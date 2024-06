Superate le barriere architettoniche a Ostia Antica: in arrivo due ascensori sul cavalcavia

Finalmente un ponte verso l’accessibilità! Sono iniziati i lavori per installare due ascensori sul cavalcavia della stazione di Ostia Antica, eliminando una storica barriera architettonica che per troppo tempo ha ostacolato la mobilità di persone con disabilità e non solo.

“È una giornata storica per il territorio“, ha dichiarato il presidente della commissione mobilità Leonardo Di Matteo. Il nuovo collegamento consentirà infatti di raggiungere agevolmente il parco archeologico di Ostia Antica dalla stazione ferroviaria, un’opportunità tanto attesa dai residenti e dai numerosi turisti che visitano il sito.

L’installazione degli ascensori rappresenta un importante passo avanti verso l’abbattimento delle barriere architettoniche, una priorità per l’amministrazione comunale. “Si tratta di una vittoria dei cittadini”, ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Guglielmo Calcerano, sottolineando l’impegno profuso per migliorare la qualità di vita delle persone più fragili.

I lavori dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno, in tempo per l’apertura della Porta Santa del Giubileo. Un’occasione in più per i pellegrini di scoprire le bellezze di Ostia Antica, che grazie al nuovo parco sul Tevere si arricchisce di un ulteriore motivo di interesse.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙