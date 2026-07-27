Svaligia la camera da letto di un 81enne disabile mentre dorme. Poi l’inseguimento a piedi

Un blitz furtivo favorito dal buio della notte e dalla vulnerabilità delle vittime. I Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne di origini tunisine, con precedenti e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto in abitazione pluriaggravato.

La vicenda si è consumata nella notte dello scorso 24 luglio. Il giovane, approfittando dell’oscurità, si è introdotto all’interno di un appartamento al piano terra dopo aver divelto e forzato la finestra del bagno. Nell’abitazione riposavano il proprietario – un anziano di 81 anni con gravi difficoltà motorie e disabilità – e la consorte.

Sorpreso nel sonno: le urla e la fuga al buio

Una volta penetrato nell’immobile, l’intruso si è spinto fin dentro la camera da letto matrimoniale. Sfruttando il sonno profondo della coppia e le precarie condizioni di salute dell’anziano, il 22enne ha iniziato a frugare nei cassetti del comodino, riuscendo ad impossessarsi di 250 euro in contanti.

L’azione si è interrotta bruscamente quando l’81enne si è svegliato, accorgendosi della presenza estranea. Le urla dell’anziano e della moglie hanno spaventato il rapinatore, costringendolo a darsi a una precipitosa fuga attraverso il giardino dell’abitazione.

L’inseguimento del figlio e il fermo dei Carabinieri

Richiamato dalle grida disperate della madre, il figlio della coppia – che risiede al piano superiore della stessa palazzina – si è precipitato in strada per inseguire a piedi il malvivente insieme ad altri due residenti di zona.

Nella foga della corsa a rotta di collo al buio, il fuggitivo ha perso le proprie calzature sportive e un cappellino con visiera, indumenti recuperati e consegnati agli inquirenti.

Nel frattempo, la chiamata al 112 ha fatto scattare l’intervento immediato delle pattuglie dell’Arma in servizio di perlustrazione. I Carabinieri si sono precipitati nella zona indicata, intercettando e bloccando definitivamente il 22enne.

Nel corso della perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto l’intero bottino di 250 euro, restituito contestualmente all’anziano proprietario.

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