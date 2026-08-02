Taxi imbrattato e aggressione a calci e pugni ai Carabinieri: far west nella notte a San Giovanni

Notte di follia e violenza nel cuore del quartiere San Giovanni. Un tassista romano di 28 anni affrontato e minacciato da una comitiva molesta, l’abitacolo dell’auto imbrattato e poi la furia scatenata contro i Carabinieri arrivati per riportare l’ordine: si è conclusa con tre arresti e una denuncia in stato di libertà la scorribanda notturna di quattro cittadini di origine peruviana.

I fatti si sono verificati intorno alle ore 03:00 della scorsa notte in Piazza San Giovanni in Laterano.

La chiamata al 112 e la fuga per i vicoli

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane conducente del taxi sarebbe stato aggredito verbalmente dal gruppo dopo che alcuni dei componenti avevano imbrattato e danneggiato gli interni del veicolo da servizio.

Di fronte al netto rifiuto del tassista e alla sua decisione di richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, i quattro – una donna di 51 anni e tre uomini di 35, 34 e 54 anni – si sono dati a una rapida fuga a piedi per le strade limitrofe.

La centrale operativa dell’Arma ha inviato immediatamente sul posto le gazzelle del Nucleo Radiomobile di Roma.

Grazie alle precise descrizioni fornite dalla vittima, i militari hanno avviato un pattugliamento a raggio stretto, rintracciando e bloccando la comitiva a breve distanza, lungo via Francesco Berni.

L’aggressione ai militari e le decisioni del Giudice

Quando i Carabinieri si sono avvicinati per procedere all’identificazione e agli accertamenti di rito, la situazione è degenerata.

I quattro hanno opposto una violentissima resistenza: prima le minacce di morte, poi il contatto fisico diretto con calci e pugni sferrati all’indirizzo dei militari dell’Arma prima di essere definitivamente resi inoffensivi e ammanettati.

Accompagnati nelle camere di sicurezza della Compagnia, per tre di loro – la donna di 51 anni e i due uomini di 35 e 34 anni – sono scattate le manette per i reati di resistenza, violenza a pubblico ufficiale, minacce e danneggiamento.

Le misure pre-cautelari sono state integralmente convalidate dal Giudice del Tribunale di Roma a margine del giudizio direttissimo, mentre per il quarto connazionale di 54 anni è scattata la denuncia a piede libero per i medesimi reati.

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