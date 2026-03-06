Teatro e concerti oltre il Raccordo: il piano di Roma per portare la cultura nei quartieri senza palcoscenici

La cultura prova a cambiare strada e a uscire, finalmente, dalle mura invisibili del centro storico.

A Roma il Campidoglio prepara un intervento da quasi due milioni di euro per portare spettacoli, musica e teatro nei quartieri dove il sipario si alza troppo di rado.

In totale 1 milione e 890mila euro, fondi messi a disposizione dal Ministero della Cultura, che dovranno trasformarsi in eventi e rassegne entro la fine dell’anno.

Non solo i palcoscenici storici del centro. Questa volta l’obiettivo è spostare la cultura dove oggi è più difficile trovarla, nei quartieri della periferia romana che spesso restano ai margini dei grandi circuiti artistici.

Il piano del Campidoglio

Con l’approvazione dello schema di accordo con il ministero, la Giunta capitolina ha dato il via libera ai bandi che distribuiranno le risorse.

L’idea è quella di accendere nuovi palcoscenici nei territori meno serviti, trasformando piazze, spazi pubblici e luoghi di aggregazione in scenari per spettacoli dal vivo.

Nel mirino ci sono quartieri come Boccea, Infernetto, Fidene, Settebagni e La Rustica, zone dove — secondo un’analisi dell’Università Roma Tre — l’offerta culturale resta ancora limitata e trovare un teatro o una biblioteca non è sempre semplice.

I criteri per i progetti

I finanziamenti non saranno distribuiti automaticamente. Il Comune selezionerà le iniziative attraverso bandi pubblici con criteri precisi:

Esperienza e professionalità : potranno partecipare organismi sostenuti dal Fondo nazionale per lo spettacolo o realtà professionali attive da almeno tre anni.

Radicamento sul territorio : verranno premiati i progetti capaci di coinvolgere le comunità locali e favorire inclusione sociale.

Tutele per i lavoratori dello spettacolo: sarà richiesto il rispetto dei contratti collettivi e delle norme a tutela di artisti e maestranze.

L’idea di una città culturale policentrica

Per l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio il progetto rappresenta un tassello di una strategia più ampia: ridisegnare la mappa culturale della Capitale.

Negli ultimi mesi il Campidoglio ha già sperimentato iniziative diffuse, con eventi itineranti e progetti pensati per raggiungere quartieri lontani dal centro.

«Roma sta vivendo una fase di grande trasformazione», ha ricordato l’assessore, sottolineando la presenza di numerosi cantieri culturali e di riqualificazione aperti in tutta la città.

La sfida dei tempi

Il piano, però, si muove contro il cronometro. Le risorse dovranno essere impegnate rapidamente e gli eventi organizzati entro la fine del 2026.

Per molti quartieri della periferia romana potrebbe essere l’occasione per vedere arrivare concerti, spettacoli teatrali e rassegne culturali in luoghi dove, finora, l’offerta è stata sporadica.

Se il progetto funzionerà, l’idea è quella di portare la cultura fuori dal suo perimetro tradizionale, facendo della Capitale una città davvero policentrica, dove il sipario può alzarsi non solo nei teatri storici del centro, ma anche nelle piazze e nei quartieri oltre il raccordo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.