Tentativo di suicidio su Ponte Sant’Angelo: tempestivo intervento della Polizia Locale , salvato un uomo di 49 anni

Erano in servizio di vigilanza nell’area del Vaticano, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che nella giornata di ieri 27 aprile intorno alle ore 17.00, sono intervenuti tempestivamente su Ponte Sant’Angelo hanno soccorso un uomo di 49 anni, che aveva oltrepassato il parapetto del ponte manifestando chiari intenti suicidi.

Le pattuglie del Gruppo Prati e del personale SPE, subito accorse, hanno avviato lunghe e delicate trattative, al termine delle quali sono riuscite a tranquillizzare il 49enne italiano e a farlo desistere dal commettere l’estremo gesto, mettendolo in sicurezza e affidandolo alle cure sanitarie del 118.

Sopraggiunti anche personale dei Vigili del Fuoco e dell’Arma dei Carabinieri, che hanno fornito un supporto alle operazioni.

