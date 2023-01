Terminati i lavori di manutenzione straordinaria a Casal Monastero

Nella giornata odierna l’Assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio del IV Municipio Dino Bacchetti ci comunica con una nota il termine dei lavori in corso in questi mesi a Casal Monastero, dando atto del completamento definitivo degli interventi rientranti nell’opera pubblica denominata “Appalto lavori di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi dell’abitato di Casal Monastero”.

L’intervento era stato aggiudicato a fine gennaio 2022 per un importo complessivo di circa 600.000 euro, aveva visto l’inizio della cantierizzazione nel mese di aprile ed ha riguardato il rifacimento del manto stradale di via Ratto delle Sabine, via Poppea Sabina (in direzione via Sant’Alessandro), via Crustumerium, via Nomentum, via Castelnuovo di Farfa e viale Eretum dove – inoltre – è stato realizzato un marciapiede spartitraffico che consentirà la regolarizzazione della sosta delle auto e le manovre della linea bus che transita nella via.

Nelle foto è possibile vedere la situazione antecedente i lavori di manutenzione e la nuova sistemazione, che rende più agevole la mobilità nelle vie oggetto di intervento.