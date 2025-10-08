Terrore in casa a Giardinetti: picchia la moglie davanti al figlio, arrestato un 39enne

Un incubo che durava da troppo tempo è finito grazie all’intervento della polizia.

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dagli agenti del Distretto VI Casilino per maltrattamenti in famiglia, dopo aver ripetutamente picchiato la moglie anche davanti al figlio minorenne.

La violenza aveva preso casa in un appartamento di Giardinetti, dove – secondo quanto ricostruito – la donna e il bambino vivevano da mesi nel terrore.

Le aggressioni, sia fisiche che psicologiche, erano diventate una tragica routine. In più di un’occasione madre e figlio erano stati costretti a fuggire o barricarsi in una stanza per sfuggire alla furia dell’uomo.

Nell’ultimo episodio, la situazione è precipitata: il 39enne, in stato di ebbrezza, avrebbe nuovamente aggredito la moglie.

La donna, stremata e impaurita, ha trovato il coraggio di chiedere aiuto. Quando gli agenti sono arrivati, lo hanno bloccato e condotto in commissariato.

Dalle testimonianze raccolte è emerso un quadro di violenze reiterate, con la donna che ha raccontato anche episodi di abusi sessuali subiti contro la propria volontà.

L’uomo, arrestato nella giornata di lunedì 6 ottobre, si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

