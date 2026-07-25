Tir prende fuoco sulla Pontina, traffico in tilt verso Latina: lunghe code fino a Castel Romano

Mattinata di forti disagi sulla strada statale Pontina, dove un mezzo pesante è stato avvolto dalle fiamme mentre viaggiava in direzione Latina.

L’incendio si è sviluppato nella mattinata di oggi, sabato 25 luglio, poco prima dell’abitato di Pomezia, provocando l’immediato blocco della circolazione e lunghe code lungo uno dei principali collegamenti tra Roma e il litorale pontino.

Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe divampato per cause ancora in corso di accertamento. In pochi minuti una densa colonna di fumo si è alzata dalla carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del veicolo.

Traffico paralizzato

L’incendio ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità. La carreggiata in direzione Latina è rimasta bloccata per consentire l’intervento dei soccorritori, mentre il traffico ha rapidamente raggiunto livelli di forte criticità.

Le segnalazioni degli automobilisti parlano di una lunga fila di veicoli che si estende fino all’altezza di Castel Romano, con tempi di percorrenza notevolmente aumentati e rallentamenti che coinvolgono gran parte del tratto interessato.

Sul posto i soccorsi

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, consentendo successivamente la rimozione del mezzo pesante.

Al momento non sono state diffuse informazioni sull’eventuale presenza di feriti. Restano in corso gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio e per ripristinare nel più breve tempo possibile la normale circolazione lungo la Pontina.

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