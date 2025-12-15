Topolini da allevamento abbandonati al laghetto dell’Eur, è polemica

Scatole abbandonate tra il Laghetto dell’Eur e il Parco di Natale. All’interno, topolini da laboratorio e da allevamento, lasciati al freddo come strumento di protesta o sabotaggio.

Un gesto che ha indignato l’amministrazione municipale e acceso l’attenzione delle forze dell’ordine.

«Un atto ignobile, vile, che colpisce non solo l’amministrazione ma soprattutto i lavoratori della manifestazione e i cittadini, privati del diritto di vivere le festività in un clima sereno», denuncia l’assessore al commercio del municipio IX, Augusto Gregori, in un video diffuso su Instagram.

Un’azione che, secondo quanto ricostruito, non ha nulla a che fare con il dissenso civile, ma che utilizza animali indifesi per creare allarme e danneggiare un evento pensato per le famiglie.

I topolini sono stati immediatamente messi in sicurezza e troveranno una nuova sistemazione, mentre sono già in corso le indagini per risalire ai responsabili. Le forze dell’ordine stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area.

«Non arretreremo di un solo passo – sottolinea Gregori – rispetto al percorso di valorizzazione del nostro Municipio. Continueremo a lavorare per offrire occasioni di intrattenimento sano, lavoro e vivibilità. A chi pensa di fermarci con gesti meschini rispondiamo con determinazione: noi siamo qui e andiamo avanti».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.