Tor Bella Monaca, controlli straordinari su via Archeologia: arresti e inseguimenti durante il blitz dei Carabinieri

Via Archeologia trasformata in una vera e propria zona di controllo rafforzato. Un massiccio dispiegamento di Carabinieri, supportati anche da reparti speciali, ha interessato il cuore di Tor Bella Monaca nell’ambito di un’operazione straordinaria di contrasto alla criminalità.

Un dispositivo imponente, visibile fin dalle prime ore, che ha avuto l’obiettivo di presidiare il territorio e interrompere dinamiche illegali consolidate.

Nonostante la presenza capillare delle forze dell’ordine, l’operazione è stata segnata anche da momenti di forte tensione.

L’inseguimento durante i posti di blocco

Il momento più delicato si è verificato nel corso dei controlli alla circolazione stradale. Un uomo di 36 anni, fermato a un posto di blocco in via Archeologia, ha ignorato l’alt dei Carabinieri tentando di forzare il controllo.

Ne è scaturito un inseguimento che si è concluso in via Aspertini, dove il conducente ha abbandonato l’auto per tentare la fuga a piedi tra i palazzi del comprensorio. L’uomo è stato raggiunto e bloccato poco dopo dai militari.

Dagli accertamenti è emerso che il 36enne era privo di patente, con precedenti per la stessa violazione, e si è inoltre rifiutato di sottoporsi ai test alcolemici. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Colpita la rete dello spaccio

Parallelamente ai controlli su strada, l’operazione ha interessato anche l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Un uomo di 39 anni è stato trovato in possesso di 39 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 30 grammi, oltre a una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Per lui sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima fissato per lunedì.

Nel corso del servizio, i Carabinieri hanno inoltre eseguito un aggravamento di misura cautelare nei confronti di un giovane di 23 anni, già sottoposto a restrizioni.

A seguito delle ripetute violazioni, il ragazzo è stato trasferito nel carcere di Rebibbia.

Il bilancio dell’operazione

L’attività di controllo ha prodotto anche un importante risultato sul piano preventivo e amministrativo. Complessivamente sono state identificate 52 persone e controllati 31 veicoli.

Tre soggetti sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di hashish e cocaina per uso personale.

