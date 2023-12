Tor Bella Monaca: rinasce Piazza di Largo Mengaroni

Un nuovo parco giochi, uno skate park, un campo da street basket, un palco per gli spettacoli all’aperto, e molto altro: Tor Bella Monaca riparte dalla sua piazza principale, Largo Mengaroni, dove la Fondazione Paolo Bulgari, promotrice e finanziatrice dell’iniziativa, insieme alle istituzioni e alle associazioni del quartiere, ha inaugurato, il 21 dicembre 2023, la piazza completamente rigenera ta dopo 10 mesi di lavori.

A partecipare all’inaugurazione gli assessori all’Ambiente Sabrina Alfonsi e all’Urbanistica Maurizio Veloccia, e Nicola Franco, presidente del Municipio VI Le Torri. Con loro anche Paolo Bulgari, presidente della Fondazione Paolo Bulgari, che ha dichiarato: “Siamo felici di restituire alla città una piazza completamente rinnovata, piena di spazi per lo sport, il gioco, lo svago, lo stare insieme dei residenti di tutte le età”.

“Grazie a un paziente percorso di ascolto e progettazione partecipata con residenti e associazioni – continua Bulgari – Largo Mengaroni torna ad essere un luogo bello e confortevole, uno spazio di socializzazione e ricostruzione di legami comunitari, una grande aula all’aperto per il lavoro educativo con i più giovani”.

L’iniziativa di Largo Mengaroni è solo l’ultimo risultato del Cantiere di rigenerazione educativa CRESCO, realizzato con il supporto dell’Assessorato Ambiente di Roma Capitale e del VI Municipio Le Torri.

“Una bellissima festa di quartiere per la conclusione di un progetto di rigenerazione urbana che abbiamo convintamente sostenuto” ha dichiarato Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. “È l’esito di un processo partecipativo che ha coinvolto la comunità del quartiere. Costituisce un modello di partenariato tra amministrazione pubblica e settore privato per realizzare interventi per migliorare la qualità della vita e la socialità della nostra città”.