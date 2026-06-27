Tor Vergata, blitz dei Carabinieri alla storica “Vaccheria Sbardella”: scoperti 14 occupanti abusivi
Il casale abbandonato di via Carcaricola trasformato in un dormitorio illegale. Allacci di corrente pericolosi alla rete pubblica scoperti dai tecnici Areti
Un’operazione mirata al contrasto del degrado urbano e alla tutela della sicurezza pubblica ha portato allo smantellamento di un insediamento abusivo nella periferia est della Capitale.
I Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata, durante un servizio ispettivo di controllo del territorio e di verifica del patrimonio immobiliare, hanno fatto irruzione all’interno di un grande casale in stato di abbandono situato in via Carcaricola.
L’area in questione, un tempo florida e nota storicamente nel quadrante come la “Vaccheria Sbardella”, è oggi di proprietà di una società privata.
La struttura era stata trasformata in un vero e proprio stabile abusivo, con gravi rischi per l’incolumità degli occupanti e dei residenti della zona.
Il bilancio del blitz: 14 indagati per occupazione e furto
Durante l’ispezione delle stanze e delle stalle del vecchio casale, i militari dell’Arma hanno sorpreso all’interno dell’immobile un gruppo compatto di persone che vi aveva stabilito la propria dimora fissa senza averne alcun titolo legale.
La trappola dei cavi elettrici: l’intervento dei tecnici Areti
Oltre alla violazione della proprietà privata, i Carabinieri hanno riscontrato una situazione di estremo pericolo per la sicurezza antincendio all’interno del perimetro della “Vaccheria”.
Al termine di tutti gli accertamenti di rito e delle procedure di fotosegnalamento, i 14 cittadini stranieri sono stati formalmente segnalati a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria.
La segnalazione in Procura
I cavi dell’alta tensione rimediati abusivamente sono stati rimossi e messi in sicurezza dai tecnici, mentre la proprietà dello stabile è stata diffidata a blindare gli accessi della struttura per scongiurare nuove intrusioni.
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