Tor Vergata, blitz dei Carabinieri alla storica “Vaccheria Sbardella”: scoperti 14 occupanti abusivi

Un’operazione mirata al contrasto del degrado urbano e alla tutela della sicurezza pubblica ha portato allo smantellamento di un insediamento abusivo nella periferia est della Capitale.

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata, durante un servizio ispettivo di controllo del territorio e di verifica del patrimonio immobiliare, hanno fatto irruzione all’interno di un grande casale in stato di abbandono situato in via Carcaricola.

L’area in questione, un tempo florida e nota storicamente nel quadrante come la “Vaccheria Sbardella”, è oggi di proprietà di una società privata.

La struttura era stata trasformata in un vero e proprio stabile abusivo, con gravi rischi per l’incolumità degli occupanti e dei residenti della zona.

Il bilancio del blitz: 14 indagati per occupazione e furto

Durante l’ispezione delle stanze e delle stalle del vecchio casale, i militari dell’Arma hanno sorpreso all’interno dell’immobile un gruppo compatto di persone che vi aveva stabilito la propria dimora fissa senza averne alcun titolo legale.

La trappola dei cavi elettrici: l’intervento dei tecnici Areti

Oltre alla violazione della proprietà privata, i Carabinieri hanno riscontrato una situazione di estremo pericolo per la sicurezza antincendio all’interno del perimetro della “Vaccheria”.

Al termine di tutti gli accertamenti di rito e delle procedure di fotosegnalamento, i 14 cittadini stranieri sono stati formalmente segnalati a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria.

La segnalazione in Procura

I cavi dell’alta tensione rimediati abusivamente sono stati rimossi e messi in sicurezza dai tecnici, mentre la proprietà dello stabile è stata diffidata a blindare gli accessi della struttura per scongiurare nuove intrusioni.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza