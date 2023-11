Torre Maura, inaugurato campo polifunzionale dell’istituto di via Rugantino

L’istituto comprensivo di via Rugantino 91, in zona Torre Maura, ha un nuovo campo sportivo polifunzionale.

Nel cortile della scuola, che accoglie classi dalle materne alle scuole medie, decine di bambine e bambini hanno atteso il sindaco Roberto Gualtieri, intervenuto per l’inaugurazione insieme alla Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli e al Presidente del Municipio VI Nicola Franco.

Per la riqualificazione del complesso dell’istituto comprensivo Rugantino sono stati previsti investimenti per circa 250 mila euro di risorse comunali. Tra questi, oltre al rifacimento del campo polifunzionale, la messa in sicurezza dei cornicioni della scuola e delle parti esterne piu ammalorate, l’attraversamento pedonale rialzato e la zona con circolazione del traffico limitata a 30 chilometri orari nei pressi dell’ingresso dell’istituto. Altri interventi hanno interessato anche la scuoletta rurale presente in un altro plesso scolastico ma di pertinenza dell’istituto comprensivo Rugantino, che diventerà una biblioteca e un centro polifunzionale.

“Sarà un luogo che serve a crescere e avere esperienze educative, a integrare lo studio con lo sport; – ha dichiarato Gualtieri rivolgendosi ad alunne e alunni – tutto quello che facciamo non ha valore se non ci ricordiamo che la cosa piu importante di Roma sono le sue scuole. Dietro a questo campo c’e tanto lavoro e tanto impegno”.

“L’inaugurazione del campo polifunzionale rappresenta un momento davvero bello per l’Istituto comprensivo di via Rugantino. – ha commentato la Presidente dell’Assemblea Svetlana Celli – Un traguardo concreto di un percorso di attenzione verso questa scuola che ho seguito personalmente dal 2020. Dall’ascolto delle segnalazioni e delle esigenze delle famiglie e del personale, all’impegno assunto facendo inserire in bilancio i fondi necessari per arrivare alla realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria. Oggi quindi consegniamo alle ragazze e ai ragazzi di questo territorio una struttura riqualificata e funzionale alle attività didattiche e sportive. Perché la nostra priorità è garantire spazi e luoghi idonei per la formazione e la crescita dei nostri giovani, dal centro alla periferia”.