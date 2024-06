Tragedia a Frascati: donna muore precipitando da una finestra

Una donna di 59 anni ha perso la vita ieri 11 Giugno a Frascati, precipitando da una finestra al quarto piano di un palazzo in pieno centro storico.

I fatti:

L’incidente è avvenuto intorno alle 16:00 in piazza Mazzini. Diversi testimoni hanno assistito alla scena e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute un’ambulanza del 118 e gli agenti del commissariato di Frascati.

La vittima:

Purtroppo, per la donna non c’è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La vittima è stata identificata in una 59enne italiana residente nella stessa palazzina da cui è precipitata.

Le indagini:

Gli agenti hanno avviato le indagini per chiarire le cause del drammatico accaduto.

Il portoncino dell’appartamento al quarto piano è stato trovato accostato, con le chiavi all’interno, e la finestra della cucina aperta.

Non sono stati rinvenuti biglietti o messaggi che possano far ipotizzare un gesto volontario, ma questa è al momento l’ipotesi più probabile, come emerge dai primi accertamenti.

Il cordoglio:

L’amministrazione comunale di Frascati ha espresso il proprio cordoglio per la tragica scomparsa della donna. “Siamo profondamente addolorati per questo drammatico evento – ha dichiarato il sindaco Francesca Rita De Angelis -. Ci stringiamo al dolore della famiglia e dei loro cari in questo momento così difficile”.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙