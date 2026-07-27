Tragedia a Monterotondo: persona travolta da un treno, stop alla circolazione ferroviaria FL1

Mattinata di caos e profondo dolore lungo la rete ferroviaria regionale. Intorno alle ore 08:50 di oggi, lunedì 27 luglio, una persona è stata investita da un convoglio in transito nelle immediate vicinanze dello scalo di Monterotondo, lungo la direttrice convenzionale Orte – Roma – Fiumicino Aeroporto.

L’impatto si è rivelato drammatico e ha imposto l’immediata interruzione della circolazione dei treni nel tratto interessato per consentire i primi soccorsi e i rilievi di rito.

L’episodio ha generato ripercussioni immediate e pesantissime sulla mobilità dell’intero quadrante.

L’interruzione della linea convenzionale all’altezza di Monterotondo sta infatti compromettendo l’operatività della linea FL1, arteria cruciale per il trasporto dei pendolari che collega Orte con la rete metropolitana della Capitale e lo scalo internazionale di Fiumicino.

Rilievi dell’Autorità Giudiziaria e ripercussioni sul traffico

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria, i soccorritori del 118 e il personale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per la gestione dell’emergenza.

La ripresa della regolare circolazione dei convogli resta strettamente subordinata all’autorizzazione del magistrato di turno e al completamento degli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria, incaricata di ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause della tragedia.

Nel frattempo, Trenitalia e RFI stanno riprogrammando l’offerta commerciale con inevitabili cancellazioni, limitazioni di percorso e ritardi cumulativi a catena su tutti i convogli in transito nel nodo romano. Si prevede l’attivazione di servizi sostitutivi con autobus nelle tratte maggiormente critiche.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza