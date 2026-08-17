Tragedia al lago di Giulianello: un malore in acqua stronca un 73enne ad Artena

Una calda domenica di mezza estate finita nel peggiore dei modi, su quelle sponde che per molti rappresentano un’oasi di refrigerio a pochi chilometri dal caos cittadino.

Il Lago La Torre — da tutti conosciuto come lago di Giulianello —, al confine tra Artena e i comuni limitrofi, è stato teatro di una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale.

A perdere la vita è stato un cittadino di origini romene di 73 anni, da tempo residente a Lariano, andato al lago per trascorrere qualche ora di relax.

La dinamica: il bagno e il malore improvviso

Secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell’ordine, il pensionato si trovava lungo la riva quando ha deciso di immergersi nelle acque del bacino lacustre. Pochi istanti dopo l’ingresso in acqua, l’uomo è scomparso alla vista dei presenti.

L’ipotesi principale al vaglio degli inquirenti è che il 73enne sia stato colto da un improvviso malore, un collasso che non gli ha lasciato scampo né la possibilità di guadagnare la riva, trascinandolo a fondo. Saranno comunque gli accertamenti medico-legali disposti dall’autorità giudiziaria a confermare con esattezza le cause del decesso.

L’intervento dei sommozzatori e il cordoglio delle comunità

L’allarme lanciato dai testimoni ha fatto scattare immediatamente i soccorsi, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare:

Le ricerche in acqua: La conformazione e la visibilità del bacino hanno reso indispensabile l’intervento dei sommozzatori, rimasti impegnati per ore nelle operazioni di perlustrazione prima di individuare e recuperare il corpo ormai privo di vita;

Lutto tra Lariano e Artena: La notizia del ritrovamento si è diffusa rapidamente, destando forte sconcerto sia nel comune di residenza della vittima sia ad Artena, sgomenta per un dramma consumatosi in una giornata di festa.

La salma è stata messa a disposizione delle autorità per gli esami di rito prima della restituzione ai familiari.

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