Tragedia all’alba a Ponte di Nona: perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero, morto un 66enne

Un impatto violentissimo, che non gli ha lasciato scampo, trasformando il tragitto del primo mattino in un dramma.

Un uomo di 66 anni, cittadino italiano, ha perso la vita questa mattina, martedì 7 luglio 2026, in un tragico incidente stradale consumatosi nel quartiere di Ponte di Nona, alla periferia est della Capitale.

L’uomo si trovava alla guida della sua Toyota Yaris quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura finendo per schiantarsi frontalmente contro uno degli alberi che costeggiano la carreggiata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7:00, un orario in cui la strada comincia a popolarsi di pendolari.

Al momento i vigili urbani non escludono alcuna pista: la traiettoria anomala del mezzo fa ipotizzare che il sessantaseienne possa essere stato colto da un malore improvviso alla guida, che gli avrebbe impedito di accennare a qualsiasi frenata prima del tragico impatto all’altezza del civico 81.

Il tentativo disperato dei vigili fuori servizio

I primi a rendersi conto della gravità della situazione sono stati alcuni agenti della Polizia Locale di Roma Capitale fuori servizio, appartenenti al reparto speciale Spe (Sicurezza pubblica ed emergenziale).

I caschi bianchi stavano transitando lungo via di Ponte di Nona per raggiungere i rispettivi comandi quando si sono trovati davanti la parte anteriore della Yaris completamente accartocciata contro il fusto della pianta.

I bagnini si sono immediatamente catapultati fuori dall’auto per prestare i primi soccorsi e attivare la catena delle emergenze, allertando la centrale operativa del 118.

Nonostante la rapidità dell’intervento e i tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico giunto a bordo delle ambulanze, per il conducente non c’è stato nulla da fare: le lesioni riportate nello scontro erano troppo gravi e il medico legale non ha potuto far altro che constatarne il decesso sul colpo.

Rilievi scientifici e quadrante paralizzato

Pochi minuti dopo il dramma, sul posto sono confluite le pattuglie ordinarie della Polizia Locale del VI Gruppo Torri, a cui sono stati affidati i rilievi scientifici e la ricostruzione geometrica del sinistro.

Gli agenti stanno verificando l’eventuale presenza di tracce di frenata sull’asfalto e l’eventuale coinvolgimento, al momento escluso, di altri veicoli pirata.

Le chiusure stradali: Per consentire i soccorsi, la rimozione della salma e la successiva bonifica della carreggiata dai detriti e dai liquidi infiammabili persi dall’utilitaria, i caschi bianchi hanno dovuto blindare il quadrante.

Via di Ponte di Nona è rimasta completamente chiusa al traffico nel lungo tratto compreso tra via Carlo Bernardo Mosca e l’innesto con la via Prenestina, con pesanti ripercussioni sulla viabilità locale per tutta la mattinata.

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