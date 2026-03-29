Tragedia nella domenica ecologica: scontro auto-moto al Tuscolano, muore 33enne

Il bilancio della sicurezza stradale romana si aggrava ulteriormente in questa domenica 29 marzo 2026. Mentre la Polizia Locale era impegnata nei varchi della Fascia Verde, un impatto violentissimo tra via Mestre e via Monselice ha trasformato una mattinata di sole in dramma.

La vittima è un uomo di 33 anni, travolto mentre percorreva il tratto stradale che conduce verso piazza Ragusa.

La dinamica dell’impatto

Erano le prime ore del mattino quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, una Toyota Yaris e una moto Suzuki Burgman sono entrate in collisione.

L’urto è stato fatale: il motociclista è stato sbalzato dal mezzo e l’impatto con il suolo non gli ha lasciato scampo.

I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno tentato ogni manovra di rianimazione, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 33enne.

Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 30 anni, è rimasto ferito in modo non grave ma è apparso in stato di forte shock; è stato trasportato all’ospedale San Giovanni per i test tossicologici e alcolemici di rito.

Rilievi e indagini

Sul luogo del sinistro sono intervenute diverse pattuglie del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale. Gli agenti hanno eseguito i rilievi scientifici per ricostruire le traiettorie dei due mezzi e accertare eventuali responsabilità o manovre azzardate.

Il tratto di strada interessato è rimasto chiuso al traffico per diverse ore, complicando la viabilità locale già soggetta alle restrizioni ecologiche.

La polemica: «Quella curva è una trappola»

L’incidente ha immediatamente sollevato la reazione politica. Fabio Santonoceto, Vicesegretario vicario di Forza Italia nel Municipio VII, ha puntato il dito contro la pericolosità strutturale del tratto tra via Monselice e via Mestre:

“Siamo di fronte a una curva cieca caratterizzata da scarsa visibilità e traffico intenso. Chiediamo un intervento immediato: servono cordoli catarifrangenti per delimitare le corsie e impedire invasioni della carreggiata opposta, oltre a una segnaletica orizzontale e verticale molto più visibile.”

Secondo l’esponente azzurro, la curva in direzione piazza Ragusa rappresenta un pericolo costante, specialmente nelle ore notturne, e necessita di una messa in sicurezza urgente per evitare che la lista delle vittime della strada continui a allungarsi.

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