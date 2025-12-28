Tragedia sulla Marmolada: morto il freerider romano travolto da una valanga

Non ce l’ha fatta il giovane sciatore romano di 31 anni rimasto vittima di un drammatico incidente sulla Marmolada.

Dopo aver lottato per ore tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Trento, il giovane si è spento nella notte a causa delle gravissime ferite riportate.

L’incidente sotto gli occhi degli amici

La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di sabato 27 dicembre. Il 31enne, grande appassionato di freeride, stava scendendo fuori pista a circa 2.700 metri di quota quando, improvvisamente, una massa di neve si è staccata travolgendolo.

Gli amici che erano con lui lo hanno visto sparire in un istante, inghiottito da un profondo crepaccio.

L’allarme è scattato immediatamente, poco prima delle 14:00. Sul posto è arrivato d’urgenza l’elicottero dei Vigili del Fuoco, insieme alle squadre del Soccorso Alpino, le unità cinofile e gli agenti della Polizia di Stato.

Operazioni di recupero disperate

Le ricerche sono state estremamente complesse e sono durate diverse ore. La profondità del crepaccio e le condizioni instabili del manto nevoso hanno reso il lavoro dei soccorritori una vera corsa contro il tempo.

Solo dopo sforzi enormi il giovane turista romano è stato individuato e riportato in superficie, in condizioni critiche e già in stato di incoscienza.

Stabilizzato sul posto e intubato, è stato trasferito in volo all’ospedale Santa Chiara di Trento. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, il quadro clinico è apparso da subito disperato e nella notte è arrivata la notizia del decesso.

